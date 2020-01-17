دعموش: همنا انقاذ بلدنا وليس الحقائب الوزارية

أعلن نائب رئيس المجلس التنفيذي في "​حزب الله​" الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة "أننا في حزب الله تحملنا كامل مسؤولياتنا على الصعيد الحكومي وقدمنا كل التسهيلات من أجل الاسراع في ​تشكيل الحكومة​، ولم نطلب شيئا خاصا، لأن همنا كان ولا يزال كيف ننقذ بلدنا من الانهيار وليس كيف نحصل على حصص ومكاسب وحقائب وزارية".

واعتبر دعموش أن "ما يقال من ان "حزب الله" بعد استشهاد ​قاسم سليماني​ ودخول المنطقة في مرحلة جديدة لا يريد حكومة لأن أولويته أصبحت في مكان آخر، ليس صحيحا، فنحن كنا وما زلنا نرى ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، لأننا ندرك انه لا يمكن معالجة الازمات التي يعاني منها البلد والمواطنون بدون حكومة، ولاننا نعتبر ان ذهاب الفرصة المتاحة لتشكيل الحكومة الآن يعني ذهاب البلد نحو الفوضى والفلتان والانهيار الكامل، لانه من غير المعلوم الاتفاق على خيار آخر بسهولة".

وشدد "على ان المطلوب من الجميع اليوم ومن موقع الحرص على انقاذ البلد، عدم اختلاق العراقيل والتعقيدات وتقديم التنازلات والتسهيلات، والترفع في هذه اللحظة السياسية الحرجة التي يمر بها ​لبنان​ عن منطق ​المحاصصة​ وتحصيل المكاسب، فهذا المنطق ليس في مصلحة الاطراف السياسية ولا في مصلحة البلد".