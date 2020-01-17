قرر عدد من المعتصمين على جسر الرينغ رفع سياراتهم المركونة في وسط الطريق، افساحا في المجال امام مرور المواطنين العائدين من اعمالهم، بينما قرر عدد آخر منهم الابقاء على قطع الطريق بشكل جزئي.
واعلنوا انه في فترة بعد الظهر ستنضم اليهم مجموعة كبيرة لاعادة التظاهر على الرينغ.
كانت هذه تفاصيل خبر انقسام بين المتظاهرين عند الرينغ على خلفية فتح الطريق او عدمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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