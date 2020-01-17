انقسام بين المتظاهرين عند الرينغ على خلفية فتح الطريق او عدمه

قرر عدد من المعتصمين على جسر ​الرينغ​ رفع سياراتهم المركونة في وسط الطريق، افساحا في المجال امام مرور المواطنين العائدين من اعمالهم، بينما قرر عدد آخر منهم الابقاء على قطع الطريق بشكل جزئي.

واعلنوا انه في فترة بعد الظهر ستنضم اليهم مجموعة كبيرة لاعادة التظاهر على الرينغ.