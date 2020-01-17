الصايغ: الخلاف في الخط السياسي الواحد هو على المحاصصة

اعتبر عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​فيصل الصايغ​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "يكون الحلفاء في الخط السياسي الواحد غير قادرين على التفاهم على تشكيل ​حكومة​ اللون الواحد، يعني أنّ الصراع السياسي في ​لبنان​ ليس على العناوين الاستراتيجية الكبرى وكيفية مواجهة الشيطان الأكبر إنما الخلاف بكل بساطة هو على ​المحاصصة​ وتقاسم مغانم ​السلطة​ فيما البلاد تنهار"، مضيفا :"بئس هذه الذهنية في إدارة شؤون الناس وفي تحمّل المسؤولية".

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