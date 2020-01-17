قاطيشا: فكروا صح قبل انهيار الهيكل

لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب وهبة قاطيشا في تصريح على مواقع التوصل الاجتماعي إلى ان "​حكومة​ أساسها مستشاري المستشارين، وفلول الهيمنة ما بتقطع ب​ساحة الشهداء​. فكروا صح قبل انهيار الهيكل".

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