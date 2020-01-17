ذكر مصدر أمني لوكالة "الأناضول" التركيّة أنّ "فرق خفر السواحل التركي رصدت زورقَين يقلّان مهاجرين شرعيّين، قبالة قضاء "أيواجق" التابع لولاية جناق قلعة شمال غربي تركيا، خلال محاولتهم العبور إلى اليونان بطريقة غير قانونيّة".
وأوضح المصدر أنّ "الفرق نفّذت عمليّة في المنطقة، وضبطت 70 مهاجرًا يحملون الجنسية الأفغانية، بينهم 35 طفلًا و12 امرأة، وكانوا يحاولون العبور إلى جزيرة ميدللي (لسبوس) اليونانية"، لافتًا إلى أنّه "جرى تسليم المهاجرين إلى مركز إعادة الأجانب في أيواجق، لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".
كانت هذه تفاصيل خبر خفر السواحل التركي ضبط 70 مهاجرا يحملون الجنسية الأفغانية قبالة جناق قلعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.