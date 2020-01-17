خفر السواحل التركي ضبط 70 مهاجرا يحملون الجنسية الأفغانية قبالة جناق قلعة

ذكر مصدر أمني لوكالة "الأناضول" التركيّة أنّ "فرق ​خفر السواحل التركي​ رصدت زورقَين يقلّان مهاجرين شرعيّين، قبالة قضاء "أيواجق" التابع لولاية ​جناق قلعة​ شمال غربي ​تركيا​، خلال محاولتهم العبور إلى ​اليونان​ بطريقة غير قانونيّة".

وأوضح المصدر أنّ "الفرق نفّذت عمليّة في المنطقة، وضبطت 70 مهاجرًا يحملون الجنسية الأفغانية، بينهم 35 طفلًا و12 امرأة، وكانوا يحاولون العبور إلى جزيرة ميدللي (لسبوس) اليونانية"، لافتًا إلى أنّه "جرى تسليم ​المهاجرين​ إلى مركز إعادة الأجانب في أيواجق، لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".