الكرملين أعلن مشاركة بوتين في مؤتمر السلام بليبيا يوم الأحد في برلين

أعلنت الرئاسة الروسية (​الكرملين​) في بيان، أنّ "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ سيزور العاصمة الألمانية ​برلين​، يوم الأحد 19 كانون الثاني الحالي، للمشاركة في المؤتمر الدولي في ​ليبيا​، الرامي إلى إحلال السلام في ليبيا".

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