الكرملين أعلن مشاركة بوتين في مؤتمر السلام بليبيا يوم الأحد في برلين

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان، أنّ "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور العاصمة الألمانية برلين، يوم الأحد 19 كانون الثاني الحالي، للمشاركة في المؤتمر الدولي في ليبيا، الرامي إلى إحلال السلام في ليبيا".
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