شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتوصيل الغاز الطبيعى لمطروح لمواجهة أزمة الأنابيب بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سليمان العميرى، باقتراح برغبة بشأن مدة خطوط الغاز الطبيعى لجميع المناطق والقرى والمدن المحرومة بمحافظة مطروح، وتغطية المحافظة بالكامل، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، فى ظل وجود بعض المشاكل المتعلقة بتوفير أنابيب الغاز خاصة فى فصل الشتاء، نتيجة توقف مصنع الغاز بداعي الصيانة منذ أكثر من 4 شهور، وبالتالي الأهالي يعانون أشد المعاناة ويتطلب الأمر وضع خطة لتغطية المحافظة بخطوط الغاز الطبيعى بالكامل وفقا لجدول زمنى، على أن يتم إدراج القرى فى خطة الوزارة.

وطالب عضو مجلس النواب بمطروح، عمل حصر شامل عن كافة القرى بالمحافظة المحرومة من خدمة الغاز الطبيعى، وخطة الوزارة لتغطيتها، والتنسيق بين الوزارة والتنمية المحلية من أجل الانتهاء من الصرف الصحى أو استغلال العمل فى مشروعات الصرف الصحى وتوصيل الغاز الطبيعى للحفاظ على المال العام، وفى نفس الوقت لسرعة توصيل الغاز الطبيعى للمواطنين.

وشدد العميرى، على ضرورة أن يتم توفير انابيب الغاز فى المناطق المحرومة، خاصة فى فصل الشتاء، سواء من خلال سرعة الانتهاء من عمل الصيانة اللازمة للمصنع، أو توريد كميات أكبر للمحافظة، على أن يتم إدراج كل المناطق المحرومة من خدمة الغاز الطبيعى بالمحافظة فى جدول أعمال الوزارة خلال الفترة المقبلة، وعمل جدول زمنى يتم اعلانه للمواطنين حول توقيت مد الغاز لهذه القرى، حتى يتسنى للقائمين على الأمر متابعة التنفيذ على أرض الواقع وفقا للجدول المعلن.

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ووفقا لنص المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.