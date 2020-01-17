بسبب تصريحاته عن معاش ابن كيران.. البيجيدي: بلكبير يسعى لمحاولة الإيقاع بين مكونات الحزب ونسج قصص من الخيال

لا زالت تصريحات القيادي اليساري عبد الصمد بلكبير، حول “خذلان” قيادات حزب العدالة والتنمية للأمين العام السابق عبد الإله ابن كيران، تثير الجدل داخل حزب رئيس الحكومة، حيث وجه الحزب، اليوم الجمعة، اتهامات لبلكبير بالسعي لمحاولة الإيقاع بين مكوناته بنسج قصص من خياله.

وقال الحزب، في مقال نشره على موقعه الالكتروني اليوم الجمعة، إن بلكبير عاش مسارا سياسيا وحزبيا حافلا بالمحطات الخلافية والتناقضات التنظيمية، سواء في داخل منظمة العمل الديمقراطي أو في الحزب الاشتراكي الديموقراطي، غير أن قيادات حزب العدالة والتنمية لم يتدخلوا في هذا المسار وتنزهوا أن يخوضوا مع الخائضين من منطلق نظرية المؤامرة، ولم يسبق أن حشروا أنفسهم فيه، على اعتبار أنها قضايا حزبية داخلية، معتبرا أنه ومنذ مدة أصبح عبد الصمد بلكبير يعتبر نفسه معنيا بالشأن الداخلي لحزب العدالة والتنمية ويعطي لنفسه الحق في التدخل فيه ويتنبأ بانقسام وشيك له وبخريطة تحالفاته”.

ويقول الحزب عن تصريحات بلكبير إنها وصلت “إلى السعي لمحاولة الإيقاع بين مكونات الحزب، ونسج قصص من خياله حول ” تآمر” قيادته الحالية على الأستاذ عبد الإله بن كيران الأمين العام السابق !”.

وواصل الحزب مقاله عن بلكبير بالحديث عن أنه “أصبح فيما يتعلق بأمور تخص حزب العدالة والتنمية يجنح إلى مخيلته الثرية بفكر المؤامرة وحبك سيناريوهات غير مؤسسة، واختلاق معطيات من نسج تلك المخيلة من قبيل ما صرح به أخيرا من خذلان قيادات الحزب للأستاذ بن كيران، وأنها حجبت عنه دعما ماليا وأن ذلك تم بإيعاز من جهة في الدولة !!”.

وفي رده على بلكبير، قال الحزب إنه لا الأمانة العامة أو أي مؤسسة أخرى في الحزب لم تقرر في أي وقت حجب أي دعم مالي كان يستفيد منه الأمين العام السابق عبد الإله ابن كيران، مضيفا أنه “لا يتصور أن يتواطأ أعضاؤها على أمر من هذا القبيل، ناهيك أن تكون أو يكون بعض مسؤوليها قد فعلوا ذلك استجابة لتدخل من جهة في الدولة”.