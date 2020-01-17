هل بسبب هجوم المغاربة؟.. صديقة حكيمي تحذف صورتها “العارية”

اضطرت الممثلة الإسبانية، هبة أبوك، صديقة اللاعب المغربي أشرف حكيمي، ووالدة طفله المقبل، إلى حذف صورتها “عارية”، بعد الضجة، التي خلقتها في صفوف جمهور لاعب المنتخب المغربي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب قد ضجت بصورة صديقة حكيمي، الجريئة، التي تظهر فيها عارية بغرض إبراز حملها، غير أن الموضوع تحول إلى نقاش، وجدل بين المتتبعين، وتطور إلى سب، وقذف لحكيمي، وصديقته.

وقبل مضي 24 ساعة من نشرها الصورة، المثيرة للجدل، حذفتها الممثلة الإسبانية، من أب ليبي، وأم تونسية نهائيا من حسابها، دون الحديث عن الموضوع.

وكان النجم المغربي، المتألق مع فريق دورتموند الألماني، قد أعلن حمل صديقته، التي تكبره 12 سنة، في أكتوبر الماضي، وهو ما أثار آنذاك النقاش حول مخالفة حكيمي لتقاليده، وتعاليم الدين الإسلامي.