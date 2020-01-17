مغنية الراب “بسيكو كوين” تتعرض لاعتداء شنيع.. تضرر وجهها – فيديو

تعرضت مغنية الراب “بسيكو كوين”، أمس الخميس، في مدينة الصخيرات، لاعتداء شنيع من طرف أحد الأشخاص، أصيبت خلاله بجروح على مستوى وجهها.
ولجأت بسيكو كوين، واسمها الحقيقي كوثر، لحسابها على “أنستغرام”، مباشرة بعد تعرضها للاعتداء، مخبرة متابعيها، ومعارفها بما تعرضت له، وطالبة منهم مساعدتها.
وظهرت مغنية الراب الشابة، والدماء على وجهها، ويدها، وأكدت أن ذلك حصل نتيجة تعرضها لاعتداء من طرف أحد الأشخاص، مبرزة أنها متضررة على مستوى وجهها، إذ قالت، وهي تبكي: “ثقب ليا وجهي”.
وسبق أن انتشرت، في عام 2018، أخبار عن تعرض بسيكو كوين لاختطاف، وأكد ذلك مقربون منها، لكنها لم تكشف تفاصيل الواقعة فيما بعد.
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