طنجة..”شارجور” يتسبب في حريق بمنزل في منطقة مسنانة

تسبب شاحن هاتف قبل قليل، بطنجة، في حريق بإحدى المنازل الموجودة بمنطقة مسنانة، فيما تدخلت عناصر الوقاية المدنية لإخماده، دون تسجيل إصابات.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ فإن الحريق أتى بشكل كامل على الأثاث والتجهيزات المنزلية، إذ لاحظ السكان في البداية، ارتفاع الدخان الأسود في الحي، فيما تمكنت عناصر الوقاية المدنية من السيطرة على ألسنة النيران المشتعلة، وحالت دون انتقالها إلى المنازل المجاورة.
وباشرت السلطات المحلية والعناصر الأمنية إجراءاتها القانونية، لمعرفة ظروف وملابسات الحريق.
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