المغرب يطلق خطا جويا مباشرا مع الصين و3 رحلات أسبوعية من مطار الدار البيضاء

حطت، ظهر اليوم الجمعة، بمطار داشينغ الدولي بالعاصمة الصينية بكين طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، مدشنة بذلك أول رحلة جوية مباشرة لها بين الدار البيضاء وبكين.

ووصلت الطائرة، وهي من طراز “بوينغ 787-9 دريملاينرز”، إلى مطار داشينغ الدولي في حدود الساعة الحادية عشرة و خمسة وخمسين دقيقة بالتوقيت المحلي، قاطعة 13 ساعة من التحليق عبر الرحلة الجوية “AT 230”.

وحملت الطائرة وفدا مغربيا رفيعا يضم على الخصوص الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، عبد الحميد عدو، والمدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقير.

كما يضم الوفد المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، والمدير العام للقناة الثانية سليم الشيخ، وسفير المغرب لدى بكين عزيز مكوار، إضافة إلى مسؤولين بوزارة السياحة وفاعلين في المجال السياحي، فضلا عن ممثلين لسفارة الصين بالمغرب وشركة “هواوي” عملاق مجموعة الاتصالات الصينية.

ويربط هذا الخط المباشر مطار محمد الخامس الدولي، بمطار داشينغ الدولي، الذي يعد من بين أكبر مطارات العالم والذي تم تدشينه قبل ثلاثة أشهر، في رحلة تستغرق 13 ساعة، وهي أقل بكثير من الرحلات غير المباشرة التي كانت تتم عبر مطارات وسيطة بعواصم دول أخرى.

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واختارت الخطوط الملكية المغربية تأمين هذا الخط الجوي الجديد عبر طائرات من الجيل الجديد وهي “بوينغ 787-9 دريملاينرز”، بسعة 302 مقعدا، من بينها 26 مقعدا في درجة الأعمال.

وتمت برمجة ثلاث رحلات في الأسبوع، حيث حددت مواعيد الانطلاق من الدار البيضاء في أيام الاثنين والخميس والسبت، في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، لتصل الرحلة إلى بكين في الساعة الحادية عشرة وخمس وخمسين دقيقة ظهرا بالتوقيت المحلي في اليوم الموالي.

أما في ما يخص مواعيد انطلاق الرحلات من بكين، فحددت في أيام الثلاثاء والجمعة والأحد، في الساعة الواحدة وخمس وخمسين دقيقة زوالا (بالتوقيت المحلي)، ليكون الوصول إلى الدار البيضاء في الساعة السابعة مساء وخمس وخمسين دقيقة (بالتوقيت المحلي).