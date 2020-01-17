شبيبة الاشتراكي الموحد: السلطات منعت ملتقى من أجل “الحرية للمعتقلين السياسيين”

أعلنت شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد، أن نشاطا كانت تعتزم تنظيمه نهاية الأسبوع الجاري في مدينة وجدة، قد تعرض للمنع.

وقالت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، في بلاغ لها أصدرته اليوم الجمعة، إنه كان من المزمع أن تنظم الملتقى الشبابي الأول بوجدة تحت شعار “الحرية للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب” بدءا من اليوم الجمعة وإلى غاية يوم الأحد، بمركز الاستقبال المغرب العربي بوجدة.

وأدانت الشبيبة المنع الذي تعرض له نشاطها، مستغربة كون “الدولة تتحدث عن النموذج التنموي الجديد، وفي المقابل تهاب تجمعا شبابيا لمنخرطين في شبيبة تعمل وفق ظهير الحريات العامة”، واصفة المنع بأنه استمرار في سياسة التضييق في حق كل الإطارات التقدمية.

وجددت الشبيبة اليسارية تضامنها مع كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب، مطالبة بإطلاق سراحهم وتحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية، بدل اعتقال شباب الوطن.