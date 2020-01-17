شقيق تسكت مصر على “فضح” مشاكل عائلية للجمهور!

يصر شقيق الفنانة ابتسام تسكت، عادل، على “فضح” مشكل عائلي حاصل بينه وأسرته، على الرغم من أن شقيقته فنانة معروفة، ويمكن أن يخلق لها ذلك إزعاجا في مسارها.

ونشر عادل تسكت، أمس الخميس، تدوينة على فايسبوك، أبدي فيها استعداده للتصالح مع أمه، مشيرا إلى استمرار غضبه من أشقائه.

ودون عادل تسكت: “بقدرة الله أعيل عائلتي الصغيرة، لا أريد لا مالا، ولا بوووز، أريد فقط أن أعيش بسلام.. رسالتي كالتالي: أنا مستعد أن أتصالح مع الرحم التي أخرجتني لهذه الدنيا، وأطلب غفرانها رغم أنني على يقينٍ على عدم أدِيَّتِها ولو بكلمة و الله شاهد على ما أقول.. عفى الله عنها وعنا وغفر لها ولنا دنيا وأخرة أما إخوتي ومن قال فينا ما ليس فينا. بعد 100 عام سنموت وسنلتقي عند الله فَاتَّقُوا الله إن الله عليم بما تفعلون”.

وخرج شقيق تسكت بتدوينة، بعد تجاهل واضح من شقيقته الفنانة ابتسام، عندما طرح، لأول مرة، مشكله العائلي على فايسبوك، متهما أسرتها بقطع رزقه، لأنه رفض تطليق زوجته.

وكان شقيق تسكت قد كشف أن والدته وأشقاءه منعوه من استغلال صالة للألعاب كان يسيرها، لأنه رفض تطليق زوجته، كما ادعى أنه تلقى استدعاء من الشرطة، على إثر تقديم والدته شكاية ضده، تتهمه فيها بالسب والقذف في حق الأصول.