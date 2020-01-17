شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بريطانيا تصنف حزب الله بشقيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - وكالات صنفت الخزانة البريطانية، اليوم الجمعة، حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، كما قامت بتجميد أصول ميليشياته بالكامل. Advertisements وقالت الخزانة البريطانية إنها صنفت جماعة حزب الله اللبنانية بالكامل منظمة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي وبالتالي سيتم تجميد أصولها. وفي السابق كان الجناح العسكري فقط لحزب الله هو المستهدف بتجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية. وتصنف الولايات المتحدة أيضا جماعة حزب الله منظمة إرهابية.

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