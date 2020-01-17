شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اوكرانيا يقدّم استقالته والان نبدء بالتفاصيل
وذكر هونشاروك على فيسبوك "قبلت المنصب من أجل إنجاز برنامج الرئيس. هو بالنسبة لي نموذج للانفتاح والاحترام".
وأضاف "ومع ذلك، ومن أجل التخلص من أي شكوك بشأن احترامنا وثقتنا في الرئيس، كتبت خطاب استقالة وسلمته إلى الرئيس مع الحق في تقديمه إلى البرلمان".
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