خلطات منزلية للصابون لتوحيد لون البشرة.. جرّبيها!

تعرف المكونات الطبيعية بقدرتها العالية على العناية بالبشرة، حيث يدخل الكثير منها في تركيبة أهم الكريمات ومستحضرات العناية بالبشرة. وللاستفادة من خصائص تلك المكونات، بإمكانك تحضير صابونة طبيعية لتوحيد لون البشرة من خلال مزج مكونات طبيعية فعالة وتحضيرها في المنزل.

وفي هذا المقال، سنعرفك الى أهم خلطه صابونيه لتوحيد لون الجسم في المنزل بطرق مختلفة سهلة وسريعة. صابونة زيت الزيتون والعسل

المكونات

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

- ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.

- ربع كوب من ماء الورد.

- صابونة مبشورة.

- ملعقتان صغيرتان من الشوفان.

- ملعقتان صغيرتان من العسل. - ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.- ربع كوب من ماء الورد.- صابونة مبشورة.- ملعقتان صغيرتان من الشوفان.- ملعقتان صغيرتان من العسل. طريقة التحضير والاستخدام

في وعاء على نار هادئة، قومي بتذويب الصابونة المبشورة مع الحرص على التحريك بشكل مستمر. من جهة أخرى، ضعي كلاً من الحليب المجفف والشوفان والعسل وماء الورد وزيت الزيتون في الخلاط الكهربائي، واطحني المكونات جيداً، ثم أضيفيها الى الصابون. حركي الخليط جيداً الى أن يصبح متماسكاً. انزعيه عن النار وصبّيه فوراً في قوالب مخصصة للصابون. اتركي الصابون في مكان بارد وجاف الى أن يجف تماماً ويصبح صالحاً للاستخدام. وقبل الخلود الى النوم، اغسلي بشرة جسمك بهذه الصابونة وشطفيها بالماء الدافئ. صابونة البقدونس

المكونات

- فنجان شاي من البقدونس المفروم.

- كوب من الماء.

- ملعقتان صغيرتان من النشا.

- ملعقة كبيرة من العسل.

- ملعقتان كبيرتان من اللبن البودرة.

- صابونة جليسرين مبشورة. طريقة التحضير والاستخدام

اخلطي البقدونس والماء والنشا والعسل واللبن البودرة جيداً الى أن تصبح جميعها خليطاً متجانساً. ذوبي الصابون جيداً من خلال وضعه في إناء على نار متوسطة، ثم أضيفي إليه مزيج البقدونس وقلبيه جيداً، بعدها صبّي المزيج في قوالب متوافرة لديك كقوالب الحلوى وقوالب مكعبات الثلج، ودعيه ليوم كامل حتى يتجمد كلياً. استخدمي الصابون الذي حصلت عليه على بشرة جسمك مرة في اليوم، مع الحرص على تدليك البشرة بالرغوة الناتجة من الصابونة لمدة عشر دقائق. صابونة الفيتامين E وزيت اللوز

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المكونات

- ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

- محتوى كبسولتين من فيتامين E.

- صابونة جليسرين مبشورة.

- ربع كوب من ماء الورد.

- ملعقة كبيرة من اللبن.

- ملعقة كبيرة من العسل.

- ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون. طريقة التحضير والاستخدام

اخلطي، في إناء عميق، صابونة الغليسرين المبشورة مع ماء الورد والعسل والحليب، وضعي الخليط على نارة هادئة مع التحريك المستمر حتى تذوب الصابونة وتصبح المكونات متجانسة. بعدها، أضيفي الشوفان وزيت اللوز الحلو والفيتامين E واستمري في التحريك، من ثم ارفعي الإناء عن النار وصبي الخليط في قوالب صابون جاهزة، وحين تتجمد قوالب الصابون ضعيها في الثلاجة لوقت الاستخدام.

واظبي على استخدام هذه الصابونة على بشرة جسمك مرة يومياً. صابونة زيت البرتقال والقهوة



- ملعقتان كبيرتان من القهوة التركية المطحونة.

- كوب من السكر الخشن.

- نصف كوب من الصابون المبشور المستخلص من الحليب.

- نصف كوب من زيت اللوز الحلو.

- 20 قطرة من زيت البرتقال الطبيعي. المكونات- ملعقتان كبيرتان من القهوة التركية المطحونة.- كوب من السكر الخشن.- نصف كوب من الصابون المبشور المستخلص من الحليب.- نصف كوب من زيت اللوز الحلو.- 20 قطرة من زيت البرتقال الطبيعي. طريقة التحضير والاستخدام

ذوّبي جيداً الصابون المبشور على طريقة الحمام المائي، وذلك بوضع وعاء فيه ماء على النار ووضع وعاء آخر فوقه، حركي الصابون حتى يذوب تماماً ثم ارفعيه عن النار وامرجيه مع زيت البرتقال وزيت اللوز الحلو.

في وعاء آخر، اخلطي القهوة والسكر جيداً، بعدها ضعي جميع المكونات مع بعضها البعض وحركيها جيداً ثم ضعيها في قوالب مخصصة للصابون، وحين تبرد تماماً وتتماسك، ضعيها في الثلاجة. بعدها، واظبي على استخدام هذه الصابونة مرة في اليوم. صابونة الأرز وزيت الورد