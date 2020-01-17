محمد بن زايد والسيسي.. قبائل سيناء ترحب بضيف مصر في شرم الشيخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد ساعات من حضورهما افتتاح قاعدة برنيس العسكرية الأضخم على ساحل البحر الأحمر، تفقد، الخميس، كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خيمة التراث بمهرجان شرم الشيخ التراثي.

وشاهد الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان عروضا لفرقة العيالة والحربية الإماراتية التي أدت استعراضات من التراث الإماراتي والتراث البدوي المصري قدمته فرقة العريش للفنون الشعبية، كما تفقدا معروضات تراثية لحرف وفنون ومنتجات من البلدين.

وكان الزعيمان وصلا إلى مقر احتفالات انطلاق مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي، واستهلت الفعاليات بترحيب القبائل للزعيمين بطابور عرض الإبل وتضمن 900 من الإبل يتقدمها أبناء القبائل وهم يحملون لافتات ترحيبية بالرئيس المصري وضيفه، وشاهد بعده الزعيمان شوطي سباق هجن شاركت فيه 52 من الهجن المصرية الأصيلة تنافست على مسافة 4 كيلومترات.