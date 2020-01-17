مناوي يعلن تعثر مفاوضات سلام دارفور بين الفرقاء السودانيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، عن تعثر مفاوضات السلام حول مسار دارفور بين وفدهم ووفد الحكومة الانتقالية بجوبا.

وقال مناوي في تصريح صحفي الجمعة، إن وفد الحكومة تراجع عما تم الاتفاق عليه في الفترة الماضية.

وأضاف: "للأسف حدث تراجع كبير ومفاجئ في مفاوضات جوبا حول مسار دارفور".

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واتهم مناوي الحكومة الانتقالية بالتنصل من التزاماتها مشيرا إلى أن كل البنود التي تم الاتفاق عليها في الفترة الماضية تراجع عنها وفد الحكومة الانتقالية، معربا عن أسفه لتكرار سياسات الماضي.

وكانت الأطراف السودانية المتفاوضة في جنوب السودان اتفقت على تمديد اتفاقية وقف العدائيات أو ما يعرف بـ"إعلان جوبا" بين الأطراف إلى شهرين إضافيين، بهدف الوصول إلى السلام في الفترة المقبلة.

ووقعت الأطراف السودانية في ١٤ أكتوبر/تشرين الأول الماضي على وثيقة "إعلان جوبا" لقضايا ما قبل التفاوض شملت وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والتعويضات، لكن بموجب هذا التمديد تسعى الأطراف إلى الوصول إلى سلام ينهي هذا الصراع.