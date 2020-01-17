رسائل تهديد "إيرانية" لعائلات قوات أمريكية بالكويت لمغادرة المنطقة

تلقى أقارب وعائلات قوات أمريكية في الكويت رسائل تهديدية عبر شبكات التواصل الاجتماعي من موالين لإيران؛ تطالبهم بمغادرة الشرق الأوسط والعودة إلى بلادهم.

ووفق موقع "مليتاري تايمز" فإن أهالي وأقارب فرقة المظلات الأمريكية "82" المتواجدة بالكويت تلقوا رسائل تهديدية من أشخاص موالين لإيران من بينها "عودوا إلى بلادكم".

ونقل الموقع عن المتحدث باسم الفرقة، مايك بيرنز، قوله إن بعض العائلات أبلغت عن حالات تلقت فيها اتصالات غير مرغوبة مع بعض رسائل التهديد.



وحصل الموقع على رسالة منها أرسلت عبر موقع "أنستقرام"، جاء فيها: "إن كنتم تحبون حياتكم وتريدون رؤية عائلاتكم ثانية، احزموا أمتعتكم الآن وغادروا الشرق الأوسط. عودوا إلى بلادكم".

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وأضافت الرسالة: "أنتم ورئيسكم لم تجلبوا سوى الإرهاب.. أنتم تستهينون بقوة إيران.. الهجوم الأخير على قواعدكم كان مجرد لمحة بسيطة عن قوتنا بعد قتلكم جنرالنا (في إشارة لقاسم سليماني)، غادروا المنطقة للأبد ولا تعودوا ثانية".

وأشار الموقع إلى أن بعض الرسائل الأخرى تضمنت تهديدات مزيفة بالخطف.

وطالبت الفرقة قواتها بترك أي أجهزة اتصالات شخصية قد تكون تعرضت للاختراق.

كما دعا عناصر الفرقة العسكرية الأمريكية عائلاتهم إلى مراجعة إعداد شبكات التواصل الاجتماعي لتحديد من يمكنهم الاطلاع على منشوراتهم.

وتشهد المنطقة قلقا متصاعدا إثر التصعيد المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري المصنف إرهابيا، وما أعقبه من هجمات إيرانية وخطوات احترازية من واشنطن لتأمين جنودها في الشرق الأوسط.

وتوجد قوات أمربكية في العديد من دول المنطقة بينها العراق والكويت، وبين الحين والآخر تطالب إيران الولايات المتحدة بخروج قواتها من المنطقة وهو ما ترفضه الولايات المتحدة.