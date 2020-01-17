بريطانيا تصنف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، الجمعة، عن أنها صنفت حزب الله اللبناني، بجناحيه العسكري والسياسي، منظمة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي، وبالتالي سيتم تجميد أصوله.

وفي السابق، كان الجناح العسكري فقط لحزب الله هو المستهدف بتجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية.

وتصنف الولايات المتحدة أيضا جماعة حزب الله منظمة إرهابية.

يأتي ذلك فيما أعلنت الرئاسة في جواتيمالا، الأربعاء الماضي، أن الرئيس المنتخب أليخاندرو جياماتي، ينوي تصنيف مليشيا "حزب الله" اللبناني منظمة "إرهابية".



وأوصى البرلمان الألماني، الشهر الماضي بأغلبية كبيرة، الحكومة بحظر أنشطة حزب الله الإرهابي بشكل كامل في الأراضي الألمانية.

وصوتت الكتل البرلمانية للاتحاد المسيحي "يمين وسط- حاكم"، والحزب الاشتراكي الديمقراطي "يسار وسط- مشارك في الحكومة"، والحزب الديمقراطي الحر "يمين وسط" لصالح القرار الذي يوصي الحكومة الفيدرالية بحظر أنشطة حزب الله بشكل كامل في الأراضي الألمانية.

وتزايد الضغط على مليشيا حزب الله الإرهابية اللبنانية في ألمانيا خلال 2019، للدرجة التي دفعت برلين للشروع رسميا في حظرها بعد عدة خطوات أدت لتضييق الخناق عليها طوال العام الذي يبدو أنه لن يطوي أيامه دون أن يضع البلاد أمام الخطوة النهائية في طريق الخلاص من أنشطة الحزب المزعجة.