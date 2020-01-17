الرئيس الصيني يصل إلى ميانمار في زيارة "تاريخية"

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، الجمعة، إلى ميانمار في زيارة وصفت بأنها "تاريخية".

وتستمر الزيارة لمدة يومين يسعى الرئيس الصيني من خلالها إلى تعزيز الدور المهيمن لبكين في ميانمار، بعد نحو 10 سنوات من التراجع لصالح الغرب.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس بينغ نظيره في ميانمار ويت ميينت، والزعيمة الفعلية للبلاد أون سان سو سوتشي في مراسم استقبال، فيما يلتقي، غدا السبت، القائد العسكري القوي للجيش مين أونج هلينج.





Advertisements

يشار إلى أن الاصلاحات الاقتصادية التي أجرتها ميانمار منذ عام 2010 أقنعت الغرب بإحياء العلاقات معها.

ولكن الحملة الوحشية التي شنتها ميانمار ضد الروهينجا المسلمة في عام2017، أدت إلى العشرات من قضايا الإبادة الجماعية، وأخمدت حماس الغرب.

ودعا الرئيس الصيني في مقال كتبه لصحيفة "نيو لايت أوف ميانمار" أمس الخميس، إلى إحراز تقدم في مشروعات البنية التحتية الرئيسية الصينية، والتي تشمل إقامة ميناء في المياه العميقة ومنطقة اقتصادية في ولاية راخين حيث وقع العنف ضد الروهينجا.

وتبلغ تكلفة الميناء حوالي 3.1 مليار دولار وسيربط الصين بالمحيط الهندي.

وهو أحد الأسباب وراء الدور الحيوي لميانمار في مبادرة الحزام والطريق الصينية، والتي تهدف إلى تعزيز النفوذ الصيني من خلال مشروعات للبنية التحتية في أنحاء العالم.