شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكرملين: بوتين سيحضر مؤتمر برلين بشأن ليبيا الأحد المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

Advertisements الخليج 365

قال الكرملين إن الرئيس فلادمير بوتين سيحضر #مؤتمر_برلين بشأن ليبيا الأحد المقبل.



وأضاف، اليوم الجمعة، كانون الثاني 17، 2020، أن بوتين سيبحث خلال المؤتمر وقف العمليات القتالية بـليبيا وإطلاق حوار سياسي موسع برعاية أممية.

وكان كل من قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، السراج، قد غادرا موسكو، يوم أمس الأول، دون توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.