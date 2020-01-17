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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا: لا نرفض أي تصور بشأن حادث سقوط الطائرة في إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020
الخليج 365
أكد وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، الجمعة، أن بلاده لا ترفض أي تصور بشأن حادث سقوط طائرة الخطوط الأوكرانية في الثامن من يناير الجاري، الذي أسفر عن مصرع جميع ركابها.
وجاء تصريح وزير الخارجية الأوكراني ردا على سؤاله عما إذا كان إطلاق الصاروخ الإيراني الذي أصاب الطائرة متعمدا، وفق ما نقلت "رويترز".
هذا ولم يكشف الوزير الأوكراني تفاصيل أخرى بشأن الحادث لكن تصريحاته جاءت بالتزامن مع دعوة الخارجية الإيرانية، دول ضحايا الطائرة الأوكرانية إلى عدم تحويل الأمر إلى "قضية سياسية".
واعتبرت الخارجية الإيرانية بيان رئيس وزراء كندا، الذي يدعو إلى تدخل قنصلي في القضية، بأنه "غريب".
ويوم أمس الخميس قال وزير خارجية أوكرانيا إنه ناقش مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف استعادة جثث الأوكرانيين ضحايا الطائرة.
وكتب بريستايكو على حسابه على تويتر "ناقشنا استعادة جثث الضحايا الأوكرانيين، وأيضا دور أوكرانيا في التحقيق المشترك وخاصة الوصول إلى الصندوقين الأسودين. مطالبنا لم تتغير".
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