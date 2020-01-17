أوكرانيا: لا نرفض أي تصور بشأن حادث سقوط الطائرة في إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، الجمعة، أن بلاده لا ترفض أي تصور بشأن حادث سقوط طائرة الخطوط الأوكرانية في الثامن من يناير الجاري، الذي أسفر عن مصرع جميع ركابها.

وجاء تصريح وزير الخارجية الأوكراني ردا على سؤاله عما إذا كان إطلاق الصاروخ الإيراني الذي أصاب الطائرة متعمدا، وفق ما نقلت "رويترز".

Advertisements

هذا ولم يكشف الوزير الأوكراني تفاصيل أخرى بشأن الحادث لكن تصريحاته جاءت بالتزامن مع دعوة الخارجية الإيرانية، دول ضحايا الطائرة الأوكرانية إلى عدم تحويل الأمر إلى "قضية سياسية".

واعتبرت الخارجية الإيرانية بيان رئيس وزراء كندا، الذي يدعو إلى تدخل قنصلي في القضية، بأنه "غريب".

ويوم أمس الخميس قال وزير خارجية أوكرانيا إنه ناقش مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف استعادة جثث الأوكرانيين ضحايا الطائرة.

وكتب بريستايكو على حسابه على تويتر "ناقشنا استعادة جثث الضحايا الأوكرانيين، وأيضا دور أوكرانيا في التحقيق المشترك وخاصة الوصول إلى الصندوقين الأسودين. مطالبنا لم تتغير".