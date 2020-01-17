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نشطاء ألمان وأعضاء جاليات عربية يتظاهرون في برلين رفضا للتدخل التركي بليبيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

نشطاء ألمان وأعضاء جاليات عربية يتظاهرون في برلين رفضا للتدخل التركي بليبيا

الخليج 365

أعلن نشطاء ألمان وأعضاء جاليات عربية التظاهر تضد الرئيس التركي، تأكيدا لرفضهم تدخل بلاده في الأزمة الليبية.

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وأكدت الشرطة الألمانية، الجمعة، تأهبها للتعامل مع المظاهرات، وأوضح متحدث باسم الشرطة أن "أمن العاصمة سيتلقى دعما من الشرطة الاتحادية وعدد من الولايات لتأمين الأجواء خلال هذه الفعاليات".

وتجاوزت الاحتجاجات ضد تدخل أردوغان في الشأن الليبي للشطر الجنوبي من البحر المتوسط، حيث أعلن نشطاء ألمان وأعضاء جاليات عربية التظاهر ضد الرئيس التركي، تأكيدا لرفضهم تدخل بلاده في الأزمة الليبية.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة الألمانية أن "الشرطة ستبدأ في إجراءات التأمين الخاصة بالمؤتمر، السبت، خلال وصول المدعوين وستنتهي منها الإثنين المقبل بمغادرتهم".

وأشار المتحدث إلى احتمالية حدوث إعاقات في حركة النقل من حين لآخر، خاصة في مطار تيجل والحي الحكومي.

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