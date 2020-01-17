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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نشطاء ألمان وأعضاء جاليات عربية يتظاهرون في برلين رفضا للتدخل التركي بليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020
الخليج 365
أعلن نشطاء ألمان وأعضاء جاليات عربية التظاهر تضد الرئيس التركي، تأكيدا لرفضهم تدخل بلاده في الأزمة الليبية.
وأكدت الشرطة الألمانية، الجمعة، تأهبها للتعامل مع المظاهرات، وأوضح متحدث باسم الشرطة أن "أمن العاصمة سيتلقى دعما من الشرطة الاتحادية وعدد من الولايات لتأمين الأجواء خلال هذه الفعاليات".
وتجاوزت الاحتجاجات ضد تدخل أردوغان في الشأن الليبي للشطر الجنوبي من البحر المتوسط، حيث أعلن نشطاء ألمان وأعضاء جاليات عربية التظاهر ضد الرئيس التركي، تأكيدا لرفضهم تدخل بلاده في الأزمة الليبية.
وأضاف المتحدث باسم الشرطة الألمانية أن "الشرطة ستبدأ في إجراءات التأمين الخاصة بالمؤتمر، السبت، خلال وصول المدعوين وستنتهي منها الإثنين المقبل بمغادرتهم".
وأشار المتحدث إلى احتمالية حدوث إعاقات في حركة النقل من حين لآخر، خاصة في مطار تيجل والحي الحكومي.
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