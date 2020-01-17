زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب شمال إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

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ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الجمعة، كانون الثاني 17، 2020، محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي إيران.

المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران حددت مركز الزلزال على مسافة 48 كلم من منطقة سنكان خواف وعلى عمق 8 كيلومترات، ووقت وقوعه في الساعة السابعة و23 دقيقة حسب التوقي المحلي،بحسب وكالة أنباء فارس .

هذا ولم تذكر التقارير الواردة حدوث خسائر بشرية او مادية جراء وقوع الزلزال