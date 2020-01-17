الصومال..مستشار رئيس الوزراء السابق ، محمد نور ، انتخب رئيسًا للبرلمان غالمودوغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365

تم انتخاب مستشار سابق في مكتب رئيس الوزراء الدكتور محمد نور غايل رئيسًا جديدًا لبرلمان غالمودوغ.

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حصل الدكتور غال على 54 صوتًا في الجولة الأولى ليخرج الفائز في الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة.

حصل منافسه الوحيد ، عبد الناصر عدن عثمان ، على 34 صوتًا بينما كان صوت واحد مدللًا. يتكون برلمان غالمود من 89 نائبا مع تخصيص المجموعة الإسلامية المعتدلة ألوه السنة والجماعة 20 مقعدًا في فترة ولاية واحدة مع الحكومة الفيدرالية.

إن انتخاب دكتور غال متكلما الآن يمهد الطريق لانتخاب رئيس غالمودوج الجديد. لم يتم الإعلان عن مواعيد الانتخابات.