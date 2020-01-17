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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصومال..مستشار رئيس الوزراء السابق ، محمد نور ، انتخب رئيسًا للبرلمان غالمودوغ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020
الخليج 365
تم انتخاب مستشار سابق في مكتب رئيس الوزراء الدكتور محمد نور غايل رئيسًا جديدًا لبرلمان غالمودوغ.
حصل الدكتور غال على 54 صوتًا في الجولة الأولى ليخرج الفائز في الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة.
حصل منافسه الوحيد ، عبد الناصر عدن عثمان ، على 34 صوتًا بينما كان صوت واحد مدللًا. يتكون برلمان غالمود من 89 نائبا مع تخصيص المجموعة الإسلامية المعتدلة ألوه السنة والجماعة 20 مقعدًا في فترة ولاية واحدة مع الحكومة الفيدرالية.
إن انتخاب دكتور غال متكلما الآن يمهد الطريق لانتخاب رئيس غالمودوج الجديد. لم يتم الإعلان عن مواعيد الانتخابات.
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