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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الفلسطينية تدين الاعتداء الاسرائيلي على المصلين بالأقصى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020
الخليج 365
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك وباحاته، واعتداءاتها الوحشية على المصلين أثناء أداء صلاة فجر اليوم الجمعة، ومحاولتها إخراج المصلين من المسجد.
وقالت الوزارة في بيان لها"ان هذا تصعيد استفزازي مقصود، وتحد سافر لمشاعر الملايين من العرب والمسلمين".
وأضاف البيان" أن هذا الاعتداء غير القانوني وغير المبرر، هو حلقة في مسلسل الاستهداف المتواصل للأقصى بهدف تكريس تقسيمه زمانيا، تمهيدا لتقسيمه مكانيا".
وطالبت العالمين العربي والإسلامي بتنسيق الجهوده والتحرك المشترك مع المجتمع الدولي ومنظماته المختصة، لتوفير الحماية الدولية للمقدسات المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها الأقصى المبارك وللمصلين، وضمان حرية العبادة.
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