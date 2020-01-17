شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سكاي نيوز.. خامنئي: لا نعارض التفاوض مع أي طرف باستثناء واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي، إن ألمانيا وفرنسا وألمانيا تهدد إيران بإحالة الملف النووي لمجلس الأمن، مشيرا إلى أنها تخدم مصالح الولايات المتحدة.



وأضاف خامنئي: لا نعارض التفاوض مع أي طرف إلا الولايات المتحدة، متابعا: " أقول للأميركيين لم ولن تستطيعوا ارتكاب أي "حماقة" ضد إيران".

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