ميليشيا شباب من الصومال قد تلقوا مساعدة من الكينيين من أجل مهاجمة خليج ماندا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365

يعتقد مسؤولو القيادة الأمريكية في إفريقيا أن متشددي حركة الشباب من الصومال عبروا الحدود إلى كينيا لشن هجوم على القوات الأمريكية والكينية في وقت سابق من هذا الشهر في خليج ماندا - بمساعدة من الميسرين داخل كينيا.

"نحن نقدر أن هؤلاء هم شباب يخرجون من الصومال ، ولكن بدعم من الميسرين الكينيين والطامحين الكينيين المحتملين لحركة الشباب".

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وقال الجنرال غريغوري هادفيلد ، نائب مدير الاستخبارات في أفريكوم ، للصحفيين يوم الخميس.

وأضاف "إننا نقدر أيضًا أنه بعد الهجوم ، يستمرون في العودة إلى الصومال أيضًا".

. قُتل هنري مايفيلد الابن واثنان من المتعاقدين بوزارة الدفاع الأمريكية في الهجوم على خليج ماندا ، الذي يخضع للتحقيق حاليًا. على الرغم من أن الحادث تزامن مع التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

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