- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميليشيا شباب من الصومال قد تلقوا مساعدة من الكينيين من أجل مهاجمة خليج ماندا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020
الخليج 365
يعتقد مسؤولو القيادة الأمريكية في إفريقيا أن متشددي حركة الشباب من الصومال عبروا الحدود إلى كينيا لشن هجوم على القوات الأمريكية والكينية في وقت سابق من هذا الشهر في خليج ماندا - بمساعدة من الميسرين داخل كينيا.
"نحن نقدر أن هؤلاء هم شباب يخرجون من الصومال ، ولكن بدعم من الميسرين الكينيين والطامحين الكينيين المحتملين لحركة الشباب".
وقال الجنرال غريغوري هادفيلد ، نائب مدير الاستخبارات في أفريكوم ، للصحفيين يوم الخميس.
وأضاف "إننا نقدر أيضًا أنه بعد الهجوم ، يستمرون في العودة إلى الصومال أيضًا".
. قُتل هنري مايفيلد الابن واثنان من المتعاقدين بوزارة الدفاع الأمريكية في الهجوم على خليج ماندا ، الذي يخضع للتحقيق حاليًا. على الرغم من أن الحادث تزامن مع التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
منطقة المرفقات
كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيا شباب من الصومال قد تلقوا مساعدة من الكينيين من أجل مهاجمة خليج ماندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.