الاتصالات اليمنية تعلن التزامها بالحفاظ على أرصدة مشتركيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365

أصدرت المؤسسة العامة للاتصالات بياناً ، اعتذرت فيه لعملائها عن تعطل وتردي خدمة الإنترنت جراء تعرض الكابل البحري (فالكون - FALCON) لقطعين رئيسيين في ميناء السويس الخميس الماضي 9 يناير2020م ، مما أثر على مشتركي خدمات الإنترنت بشكل خارج عن إرادتها.

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وأوضحت أن العمل جارٍ في عملية إصلاح الكابل البحري ، واستمرار الفرق الفنية على تأمين البدائل ، والعمل على مدار الساعة إلى أن تعود الخدمة بشكل كامل إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن.

وأعلنت المؤسسة في بيانها عن منح المشتركين (10 أيام إضافية) تأميناً لفقدان ارصدتهم ، وأكدت بأن لديها رؤية لمعالجة فترة الاحتفاظ بالرصيد وفق المتغيرات والمدة التي ستستغرقها عملية إصلاح الكابل البحري فالكون.

كما أكدت بأنها تمكنت من تأمين حلول مناسبة وكافية لقطاع الأعمال والقطاعين البنكي والمصرفي تضمن استمرارية أعمالهم المحلية والدولية بشكل ممتاز في سبيل تقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة عالية، وعدم تأثر منافع المواطنين في تلك المجالات، من منطلق المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتقها.

واختتم البيان بتوضيح هام يؤكد بأن المؤسسة وهي تستشعر مسؤوليتها في تأمين الخدمات وتعزيز علاقاتها وتواصلها بعملائها ، فإنها في ذات الوقت تدعو الجميع لعدم الإنجرار وراء الشائعات والأكاذيب التي تستغل معاناة وأزمات اليمنيين بطريقة منافية للحقيقة.