- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كينيا: غزو الجراد: سرب آخر في واجير على الرغم من الرش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020
الخليج 365
قام جيش من الجراد الصحراوي بغزو مقاطعة واجير الجنوبية على الرغم من الرش الجوي .
في واجير ، شوهد الجراد لأول مرة في كوتولو ، مقاطعة تارباج الفرعية ، منذ أكثر من أسبوعين ، بعد أن طار من الصومال.
ثم طار الجيش إلى واجير غربًا ، ووجير نورث ، وإلداس ، ووجير جنوبًا ، ودمر مساحات شاسعة من النباتات في منطقة تعد فيها الرعي المصدر الرئيسي لكسب العيش.
منطقة المرفقات
كانت هذه تفاصيل خبر كينيا: غزو الجراد: سرب آخر في واجير على الرغم من الرش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.