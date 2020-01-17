كينيا: غزو الجراد: سرب آخر في واجير على الرغم من الرش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365

قام جيش من الجراد الصحراوي بغزو مقاطعة واجير الجنوبية على الرغم من الرش الجوي .

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في واجير ، شوهد الجراد لأول مرة في كوتولو ، مقاطعة تارباج الفرعية ، منذ أكثر من أسبوعين ، بعد أن طار من الصومال.

ثم طار الجيش إلى واجير غربًا ، ووجير نورث ، وإلداس ، ووجير جنوبًا ، ودمر مساحات شاسعة من النباتات في منطقة تعد فيها الرعي المصدر الرئيسي لكسب العيش.

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