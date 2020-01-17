وزارة الخزانة البريطانية تصنّف "حزب الله" منظمة إرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

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أدرجت وزارة الخزانة البريطانية «حزب الله» كمنظمة إرهابية، وأكدت الخزانة البريطانية أن هذا الإدراج يجمد الأصول المالية لـ حزب الله بشقيه السياسي والعسكري تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية.



وتأت تلك الخطوة بالتزامن مع الخطوة التي قادتها الخزانة الأمريكية من قبل بـ فرض حزمة عقوبات على عددا من قيادات حزب الله اللبناني، حيث قرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اتخاذ إجراء بعقوبات ضد شخصيات وشركات ربحت عشرات الملايين من الدولارات ودعمت حزب الله ومموليه وأنشطته الخبيثة.

وشمل القرار كل من ناظم سعيد أحمد وصالح عاصي اللذين استخدما خطط تبيض الأموال والتهرب الضريبي لتمويل مخططات الإرهاب لصالح حزب الله اللبناني، إضافة إلى ناظم سعيد أحمد الذي يقدم الدعم المالي لحزب الله ولديه مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية وهو أحد أكبر الجهات المانحة لحزب الله.