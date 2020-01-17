قالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن ظهور مروحيات "مي-24" خلال مناورات "قادر 2020" المصرية، أدهش الخبراء العسكريين الكثيرين لأنه لم يتم الإعلان عن وجود مروحيات "مي-24" ضمن القوات الجوية المصرية. وتُسمّى طائرات الهليكوبتر "مي-24" بـ"الدبابات الطائرة". ويبلغ وزن هذه المروحية عند الإقلاع 11200 كيلوغرام. ويمكنها أن تصعد إلى ارتفاع 4500 متر، وتطير بسرعة 320 كيلومترا في الساعة. Advertisements ويبلغ مداها نحو 600 كيلومتر. ويقودها طاقم متكون من شخصين. أما عن تسليحها فهي تحتوي على مدفع رشاش عيار 12.7 ملم، وصواريخ "شتورم في" الموجهة المضادة للدروع. ويمكنها أيضا أن تستخدم الصواريخ غير الموجهة والقنابل.

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كانت هذه تفاصيل خبر «لم يتم الإعلان عن وجودها في مصر» .. أول ظهور لـ «الدبابات الطائرة» ضمن تسليح الجيش المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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