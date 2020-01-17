سرقة مزار قلب يسوع الرحيم ليلاً في غوسطا

تعرَّض مزار قلب يسوع الرحيم في جبل الرحمة دير الكريم غوسطا للسرقة ليل أمس بحيث اقدم السارقون على الدخول بواسطة الكسر والخلع وسرقة صناديق النذورات المخصصة لبناء الجبل بالإضافة الى ميكسر للصوت موجود في كنيسة القديسة فوستين.
وحضرت القوى الأمنية الى الجبل بعد ابلاغها بالحادث وباشرت تحقيقاتها لكشف الفاعلين
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