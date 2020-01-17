هوك: واشنطن أضعفت النظام الإيراني والموالين له بصورة دراماتيكية

أعلن المبعوث الأميركي إلى ​إيران​ ​براين هوك​ أن "​واشنطن​ أضعفت ​النظام الإيراني​ والموالين له بصورة دراماتيكية"، مشيراً الى أن "​الاحتجاجات​ في إيران والضغوط والعقوبات التي تمارسها واشنطن على ​طهران​ يمكنها إضعاف النظام الإيراني، كما يمكنها أن تدفع المرشد الأعلى ​علي خامنئي​ إلى تغيير سياسته في البلاد". وأكد هوك أن "مقتل قائد "​فيلق القدس​" التابع للحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​، تعد ضربة للميليشيات الموالية لإيران وستستاعد في جعل المنطقة أكثر استقرارا".

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