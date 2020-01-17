الداخلية التركية أعلنت ترحيل "إرهابي" يحمل الجنسية الدنماركية إلى بلده

أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​ في بيان، "استمرار عمليّات ترحيل الإرهابيّين الأجانب إلى بلدانهم"، لافتةً إلى أنّ "في هذا الإطار، تمّ ترحيل "إرهابي" يحمل الجنسية الدنماركية إلى بلاده".

يُذكر أنّ في 11 تشرين الثاني 2019، أفاد المتحدث باسم الوزارة إسماعيل جاتاكلي، ببدء ترحيل الإرهابيّين الأجانب إلى بلدانهم. ومطلع تشرين الثاني الماضي، شدّد وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، على أنّ "​تركيا​ ليست فندقًا لعناصر "داعش"، من مواطني الدول الأخرى".