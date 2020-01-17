النشرة: أعطال المكننة في الضمان تتفاقم مع تعذر المباشرة بمكننة الحسابات المالية لعام 2020

علمت ​النشرة​ أن "اعطال المكننة في ​الضمان الاجتماعي​ لا زالت تتفاقم بعد انتهاء عقد الشركة المشغلة للشبكة المعلوماتية في الضمان وعدم اجراء مناقصة عمومية في الوقت المناسب لتسليم الملتزم الجديد".

وافادت المعلومات بأنه "يتعذر النقل الإلكتروني لحسابات الاشتراكات المدفوعة في المكاتب الى المركز الرئيسي،

ويتعذر استخراج الحسابات الماليّة للعام ٢٠١٩ وبالتالي تعذرت المباشرة بمكننة الحسابات المالية للعام ٢٠٢٠".