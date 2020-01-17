علمت النشرة أن "اعطال المكننة في الضمان الاجتماعي لا زالت تتفاقم بعد انتهاء عقد الشركة المشغلة للشبكة المعلوماتية في الضمان وعدم اجراء مناقصة عمومية في الوقت المناسب لتسليم الملتزم الجديد".
وافادت المعلومات بأنه "يتعذر النقل الإلكتروني لحسابات الاشتراكات المدفوعة في المكاتب الى المركز الرئيسي،
ويتعذر استخراج الحسابات الماليّة للعام ٢٠١٩ وبالتالي تعذرت المباشرة بمكننة الحسابات المالية للعام ٢٠٢٠".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: أعطال المكننة في الضمان تتفاقم مع تعذر المباشرة بمكننة الحسابات المالية لعام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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