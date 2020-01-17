أعلن ​وزير المالية​ ​علي حسن خليل​ أنه "اوعزنا بوقف صرف اي مبالغ مالية مرتبطة بمشروع عقد الصيانة مع هيئة ​اوجيرو​ للعام ٢٠١٩ الى حين صدور نتيجة التحقيقات التي يجريها ​ديوان المحاسبة​ في الملف". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر خليل: اوعزنا بوقف صرف اي مبالغ لمشروع عقد الصيانة مع اوجيرو لحين انتهاء التحقيق بالملف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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