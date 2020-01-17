النشرة: نجاة عائلة بمخيم عين الحلوة بعد انهيار جزء من سقف منزلها

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن نجاة عائلة فلسطينية بعد إنهيار جزء من سقف منزلها الكائن في "حي الزيب" داخل ​مخيم عين الحلوة​، وهي ليست المرة الاولى التي ينهار فيها اجزاء من سقوف منازل في المخيم مع بداية ​العام الجديد​ وفصل ​الشتاء​ وغزارة ​الامطار​.

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