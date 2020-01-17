النشرة: لا ثلث معطل للوطني الحر وعقدة تمثيل المردة والديمقراطي حُلت

أكدت مصادر مطلعة، لـ"النشرة"، أن "التيار الوطني الحر" لا يملك الثلث المعطل في الحكومة المقبلة، كاشفة عن معالجة عقدة تمثيل كل من "الحزب الديمقراطي اللبناني" و"تيار المردة"، نتيجة الوساطات التي حصلت في الساعات الأخيرة.
وأوضحت هذه المصادر أن ما تبقى هو عملية إسقاط بعض الأسماء على بعض الوزارات، لافتة إلى تغيير في بعض الأسماء بالنسبة إلى الحقائب.
وفي حين توقعت المصادر أن تبصر الحكومة النور في وقت قريب، أعربت عن مخاوفها من حصول أي تطور سلبي جديد، على قاعدة أن الشيطان قد يكمن في بعض التفاصيل.
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