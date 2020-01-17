أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في إطار المتابعة المستمرّة لتوقيف تجّار المخدرات ومروجيها والمطلوبين للقضاء، وبعد توافر معلومات لديه عن مكان تواجد أحد المروجين، تمكّن مكتب مكافحة المخدرات المركزي بمؤازرة قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف مروجَين في أنطلياس، وهما: "ح. ح." (مواليد عام 1992، لبناني) و"ع. م." (مواليد عام 1997، سوري)".
وأوضحت في بلاغ، أنّه "ضُبط بحوزتهما كميّة من المخدرات من أنواع مختلفة، كالآتي: 1635 غرامًا من مادة الكوكايين، 1941 غ. من حشيشة الكيف، 26 غ. ماريجوانا و72 حبّة كبتاغون، إضافةً إلى ضبط بندقية "كلاشنكوف"، مسدسَين حربيِين ومبلغ من المال قيمته 9.650.000 ليرة لبنانيّة".
ولفتت المديرية إلى أنّ "من خلال التحقيق، تمكّن المكتب المذكور من تحديد هويات باقي أفراد الشبكة المروّجة، وتوقيفهم -بعد عمليات رصد وتعقّب- في أنطلياس والدورة، وهم كل من: "ب. ز." (مواليد عام 1983، لبناني)، "و. ع." (مواليد عام 1989، سوري)، "ح. ع." (مواليد عام 1998، سوري) و"م. م." (مواليد عام 1994، لبناني)؛ إضافةً إلى توقيف مروج آخر في طبرجا ويُدعى: "م. أ." (مواليد عام 1989، سوري)".
وأشارت إلى أنّ "بالتحقيق معهم، اعترفوا بترويج المخدرات، وأودعوا مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف شبكة لترويج المخدرات في الدورة وأنطلياس وضبط كمية منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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