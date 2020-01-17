وزارة الخزانة البريطانية تصنف حزب الله بشقيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية

صنفت وزارة الخزانة البريطانية ​حزب الله​ بشقيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية.وأدرجت الوزارة الحزب بالكامل تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية لعام 2010. وكان الجناح العسكري للحزب في السابق، هو الوحيد الخاضع لتجميد الأصول بموجب قواعد حكومة المملكة المتحدة.

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