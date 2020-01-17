جريصاتي التقى السفير البريطاني وبحث معه آخر المستجدات

التقى وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​، ​السفير البريطاني​ لدى ​لبنان​ كريس رامبلنيغ، حيث تم البحث في آخر المستجدات على صعيد ​تشكيل الحكومة​ العتيدة.

وكان اللقاء مناسبة اطلع فيها السفير البريطاني الوزير جريصاتي على دخول قانون تجميد اصول ​الارهاب​ حيز التنفيذ ابتداء من اليوم، بعد انتهاء مفعول القانون القديم في هذا الخصوص.

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