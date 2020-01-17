جريصاتي التقى السفير البريطاني وبحث معه آخر المستجدات

التقى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلنيغ، حيث تم البحث في آخر المستجدات على صعيد تشكيل الحكومة العتيدة.
وكان اللقاء مناسبة اطلع فيها السفير البريطاني الوزير جريصاتي على دخول قانون تجميد اصول الارهاب حيز التنفيذ ابتداء من اليوم، بعد انتهاء مفعول القانون القديم في هذا الخصوص.
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