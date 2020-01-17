امل عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​ ان يتم معالجة بعض التفاصيل المتعلقة ب​الحكومة​ العتيدة لتبصر النور اليوم قبل الغد لان ما وصلت اليه ​الأزمة​ بأبعادها السياسية والاقتصادية والمالية تتطلب خطوات إنقاذية سريعة وأساس الإنقاذ حكومة انقاذية لاتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية لوضع حد لحالة الانهيار التي تركت اثارها السيئة على حياة اللبنانيين اليومية، معتبرا ان "معاناة الناس تجاوزت كل الخطوط والمطلوب مواقف مسؤولة وتواضعا امام خطورة الأزمة وحجمها فهل يستجيب البعض لصرخة ووجع الناس وجوعهم ويتنازلوا عن بعض المكاسب الحزبية والطائفية لنرى حكومة مسسؤولة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: معاناة الناس تجاوزت كل الخطوط والمطلوب مواقف مسؤولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.