الخطيب امل ان تبصر الحكومة الاصلاحية النور في القريب العاجل

امل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب ان تبصر الحكومة الاصلاحية النور في القريب العاجل، وليكن معيار تشكيلها العمل لانقاذ لبنان، ومعالجة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية ولم شمل اللبنانيين وتحقيق الاستقرار السياسي الذي يسهم في الحد من الانهيار الاقتصادي، متمنياَ لرئيس الحكومة المكلف حسان دياب تشكيل حكومة ثقة متضامنة من اصحاب الكفاءة المشهود لهم بالنزاهة والخبرة، مشدداً على ضرورة اعطاء الحكومة الجديدة الفرصة لمعاجة الاوضاع الخطيرة التي لا تحتمل التسويف والتأخير.
وطالب سماحته الحكومة الجديدة ان تضع في اولوياتها استعادة المال العام المنهوب وانقاذ الاقتصاد الوطني واصلاح ما افسدته سياسة اغراق لبنان في الديون وتقسيم الغنائم والمحاصصات، ونحن نريد حكومة متراصة ومتعاونة تعيد ثقة المواطن بمؤسسات الدولة التي نريدها منصفة تستجيب لامال وتطلعات المواطنين.
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