الخطيب امل ان تبصر الحكومة الاصلاحية النور في القريب العاجل

امل نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ علي الخطيب ان تبصر ​الحكومة​ الاصلاحية النور في القريب العاجل، وليكن معيار تشكيلها العمل لانقاذ ​لبنان​، ومعالجة الاوضاع ​الاقتصاد​ية والمعيشية المتردية ولم شمل اللبنانيين وتحقيق الاستقرار السياسي الذي يسهم في الحد من الانهيار الاقتصادي، متمنياَ لرئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ تشكيل حكومة ثقة متضامنة من اصحاب الكفاءة المشهود لهم بالنزاهة والخبرة، مشدداً على ضرورة اعطاء الحكومة ​الجديدة​ الفرصة لمعاجة الاوضاع الخطيرة التي لا تحتمل التسويف والتأخير.

وطالب سماحته الحكومة الجديدة ان تضع في اولوياتها استعادة ​المال​ العام المنهوب وانقاذ الاقتصاد الوطني واصلاح ما افسدته ​سياسة​ اغراق لبنان في الديون وتقسيم الغنائم والمحاصصات، ونحن نريد حكومة متراصة ومتعاونة تعيد ثقة المواطن بمؤسسات الدولة التي نريدها منصفة تستجيب لامال وتطلعات المواطنين.