بستاني: دخلنا الى قطاع الغاز المنزلي ومنشآت النفط ستستورد 30 بالمئة من الغاز المنزلي

أعلنت وزير الطاقة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ندى بستاني​ "أننا دخلنا الى ​قطاع الغاز​ المنزلي ومنشآت ​النفط​ ستستورد 30 بالمئة من الغاز المنزلي ونجري دراسات وقد نتمكّن من خفض ​الاسعار​ في موضوع الغاز".

وفي حديث تلفزيوني لها، أوضحت بستاني "أنني لا اتوجه ضد أحد ولا اعمل ضد اح"، مشيرة الى "اننا دخلنا على قطاع البنزين والمازوت الوضع كان جدا خطر بهذا القطاع".

وشددت على أنه "اليوم اخذنا قرار ضمن خطة لقطاع الغاز ودخلنا بالمازوت والنزين ولا استهدف احد، انما الهدف هو المواطن اللبناني"، موضحة أنه "لولا استيرادنا للمازوت والبنزين كنا في أزمة وهذا قرار استراتيجي للدولة".