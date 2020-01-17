القاضي عويدات يعقد اجتماعا الإثنين لمتابعة ملف الأملاك البحرية

يعقد المدعي العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ اجتماعا، الثانية عشرة ظهر الإثنين المقبل، مع المدير العام للنقل البري والبحري ​عبد الحفيظ القيسي​ وممثل عن ​وزارة البيئة​، في حضور المحامي العام التمييزي المولج بالتحقيق القاضي غسان الخوري، وذلك لوضع خطة عمل تمكن ​الدولة اللبنانية​ من استيفاء الأموال المترتبة على المخالفين أو وضع اليد على ​الأملاك البحرية​. إضغط للمزيد

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