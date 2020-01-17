اعتبر النائب اللواء ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "مبادئ ​الحكومة​: تكنوقراط ، لا منتسبين لأحزاب وقوى وتيارات، لا نوّاب، لا وزراء من الحكومة السابقة، وهذا كله جرى إقراره وينسجم مع مطالب وآمال الناس ويبقى مناوشات طفيفة على الوزارات والأسماء بحسب ​التوازن الطائفي​"، متسائلا :"هل يدرك الجميع ان الوقت والظروف لم تعُد تسمح بترَف التأخير".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيد: هل يدرك الجميع ان الوقت والظروف لم تعُد تسمح بترَف التأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.