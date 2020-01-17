أعلنت إدارة حصر ​التبغ​ والتنباك اللبنانية "​الريجي​" أن فرق مكافحة التهريب التابعة لها نظمت 110 ​محاضر ضبط​ في العام 2019، تجاوزت قيمة غراماتها ثلاثة مليارات و600 مليون ليرة لبنانية، ووصلت المقبوضات منها إلى أكثر من 770 مليون ليرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الريجي: نظمنا 110 محاضر لضبط التهريب في العام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.